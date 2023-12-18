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        Haberler Gündem Güvenlik Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor

        Büyük operasyonları destekleyecek şekilde bir torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu kanun teklifi kısa süre içinde TBMM'ye gönderilecek. Bülent Aydemir'in haberi...

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:13
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        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
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        İçişleri Bakanlığı, toplumu derinden etkileyen ve vatandaşlarımızın huzurunu bozan organize suç örgütleri ve çetelerde mücadelede önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

        Silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik yasal bazı adımlar atılırken, sahadaki operasyonlar da kararlı şekilde hız kesmeden devam ediyor.

        Mercek-8 operasyonunda bin 558 gözaltı!
        Mercek-8 operasyonunda bin 558 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde Mercek-8 adlı büyük bir operasyon başlatıldığını ve operasyonun sonuçlarını duyurmuştu. Polis ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonlarının yasal tedbirlerle desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ruhsatsız silah taşıyanlar yakalandıktan sonra, hapis cezasının caydırıcı olmaması nedeniyle çoğu zaman tutuksuz yargılanıyor ya da kısa sürede serbest kalıyor.

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        Büyük operasyonları destekleyecek şekilde bir torba yasa hazırlığı içinde olan İçişleri Bakanlığı, ruhsatsız silah taşımada, 1 ile 3 yıl arasında olan hapis cezasını, 2 ile 5 yıla çıkarmaya hazırlanıyor.

        Söz konusu kanun teklifi kısa süre içinde TBMM’ye gönderilecek. Devam eden operasyonları yargının da kararları ile desteklemesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla bundan sonraki ruhsatsız silah yakalamalarında mahkemeler tutuklama kararları vermeye başlayacak. Tutuklama kararları ve tutuklu yargılamalar, caydırıcılığı artıracak.

        MERCEK-8 OPERASYONU

        Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde düzenlenen Mercek-8 Operasyonu’nda; 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silah ele geçirildi.

        Toplam Bin 558 şüpheli gözaltına alındı. Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

        “MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK”

        Operasyonlar kapsamında; İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Adana'da 49 tabanca ele geçirildi, 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi, 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik ederken, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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        #İçişleri bakanlığı
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