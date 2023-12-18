Beşiktaş'ta son karar devre arasına kadar Çalımbay!
Beşiktaş devre arasına kadar Rıza Çalımbay'la yola devam kararı aldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda yaşanan bekleyişten "şimdilik" Rıza Çalımbay'la devam kararı çıktı.
Başkan Hasan Arat ve yönetimi, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde bulunan "Yeni yönetim 15 gün içinde yola devam edip etmeme konusunda karar verir" opsiyonunu devre arasına kadar uzattı.
Kararın Çalımbay'a da iletildiği ve mutabık kalındığı öğrenildi.
Ocak ayına kadar Çalımbay ile devam edecek olan Beşiktaş, kesin kararını devre arasında verecek.