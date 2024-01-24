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        Manisa FK, kaleci Eren Karataş'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:11
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        Manisa FK, kaleci Eren Karataş'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Altay'dan kaleci Eren Karataş'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kaleciyle 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde konuşan Karataş, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile büyük başarılar elde etmek istiyorum". ifadelerini kullandı.

        Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan da Eren Karataş'ın yeteneklerine güvendiklerini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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