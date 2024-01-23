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        Turgutluspor başarıya inanıyor 

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor´u deplasmanda 2-1 yenen Turgutluspor´un teknik direktörü Ramazan Çelik, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:11
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        Turgutluspor başarıya inanıyor 
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta ikinci yarının ilk maçında Ergene Velimeşespor´u deplasmanda 2-1 yenen Turgutluspor´un teknik direktörü Ramazan Çelik, şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Bir maçı eksik lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlıların çalıştırıcısı, ligin uzun bir maraton olduğunu söyledi. Ramazan Çelik, "Ergene Velimeşespor deplasmanında saha şartları da çok zordu. Bu zeminde galip gelmek gerçekten mutluluk verici. İki takımı da kutluyorum, müthiş mücadele vardı. Bizim hedefimiz var, hayalimiz var. Onun peşinden gitmek istiyoruz. Gidecek çok yolumuz var. Yapmamız gereken çok iş var. Turgutluspor taraftarının ve Turgutlu halkının sezon boyunca yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

        Haftayı 30 puanla 2'nci sırada tamamlayan Turgutluspor, evinde karşılaşacağı Silifke Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ

        2024-01-23 12:10:48

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