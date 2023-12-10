Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü.
Yenikent Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Abdülhalim Ökmen (53), henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ökmen'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
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