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        Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:40
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        Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

        Yenikent Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Abdülhalim Ökmen (53), henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ökmen'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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