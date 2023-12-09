Mardin´de yerel kalkınma ve istihdama destek verecek restoran açıldı MARDİN´de,yerel kalkınma için kendine yeten bir ekosistem kuran ve Türkiye´nin ilk sosyal kooperatifi olan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi´nin yeni işletmesi Zamarot 1890´nın açılışı yapıldı. Gastronomide kooperatif modeline bir ilk olarak açılan Zamarot 1890´nın tüm geliri, yerel kalkınmaya ve istihdama gidecek.

MARDİN´de,yerel kalkınma için kendine yeten bir ekosistem kuran ve Türkiye´nin ilk sosyal kooperatifi olan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi´nin yeni işletmesi Zamarot 1890´nın açılışı yapıldı. Gastronomide kooperatif modeline bir ilk olarak açılan Zamarot 1890´nın tüm geliri, yerel kalkınmaya ve istihdama gidecek.

Mardin´de, Türkiye gastronomi tarihinde ilk kez, kooperatif modeliyle bir restoran açıldı. Yerel kalkınmaya destek olarak hayata geçen ve yapısından tasarımına, mutfağından reçetelerine birçok ilki sunan Zamarot 1890, kapılarını açtı. Basque Culinary World Prize sahibi Şef Ebru Baybara Demir yönetiminde açılan Zamarot 1890, aynı zamanda Türkiye´nin ilk Sıfır Atık ve 6´ncı his restoranı olma özelliği taşıyor. `Küllerinden yeniden doğan zümrüt´ anlamını taşıyan Zamarot, ürünlerden reçetelerine ve mekanına kadar gizli kalmış değerleri yeniden ortaya çıkartıyor. 19´uncu yüzyılda inşa edilen tarihi binada tasarlanan restoran, sabun üretiminden komposta dönüştürülen gıda atığına, yağmur suyu hasadından menü reçetelerine Türkiye´nin gerçek anlamda ilk `sıfır atık´ restoranı olma özelliğini taşıyor. Binada bulunan yağmur hasadı kanallarıyla da yağmur suyu filtreleniyor ve kullanılabilir noktalara yönlendiriliyor. Mutfak, kullanılamaz durumda olan gıdanın komposta dönüştürülmesi planlamasıyla çalışıyor. Derik ilçesinden zeytin ve zeytinyağı sofraya gelirken, diğer yandan posası, Şemim sabunlarının üretimi için kullanılıyor. 6´ncı his deneyimini tamamlayan sabun üretim atölyesi ise restoran içerisinde yer alan özel bölümde sabunların zeytinden mühürlenmesine tüm süreçlerdeki bizzat deneyimlemeyi sağlıyor.

Mardin´den başlayarak bölgede yerel kalkınma anlamında etkin bir role sahip Zamarot 1890´nın açılışını, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Zeynel Abidin Erdem, Necdet Demir ve Şef Ebru Baybara Demir gerçekleştirdi. Açılışta ayrıca Mardin Turizm İşletmeleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Paşaoğlu, kentin turizmine katkılarından dolayı Şef Ebru Baybara Demir´e plaket taktim etti.

`YEREL KALKINMAYA DESTEK VERECEK´

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, açılışta yaptığı konuşmasında, Zamarot 1890´ın yerel kalkınmaya destek vereceğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla Mardin´e gelmek için yeni bir nedeniz var. Dünya´ya rol model oluşturan Topraktan Tabağa Kooperatifi´nin benim de içinde bulunduğum kuruluş aşamasından bu yana geldiği konumu görmek mutluluk verici. Mardin Milletvekili olduğum dönemde kadınlar için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde karşımıza Ebru Hanım çıktı ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Hanımefendinin başlatmış olduğu `Ata Tohumu´ ve `Sıfır Atık´ gibi farkındalık yaratacak projelere bismillah dedik. Yaptığımız projeler, hem kooperatiflerin kurulmasına ve hem de istihdama hizmet etti. Çiftçinin kalkınmasına destek olan, istihdam yaratan, kendi işletmelerini hayata geçiren ve bunu kendine yetebilen bir ekosistemle başaran sosyal kooperatiflerin artmasını umut ediyorum. Zamarot 1890 sadece bir restoran değil, turizme ve kurduğu ekosistemle yerel kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra özellikle de gastronomi eğitimi alan gençler için önemli bir eğitim merkezi olacak. Bu vesileyle bizi yurtdışında başarılarıyla temsil eden, Gastronominin Nobel´ini ülkemize taşıyan Şef Ebru Baybara Demir´e de tüm bu süreçte gösterdiği emek için teşekkür ediyorum" dedi.

DEMİR: ÇİFTÇİ´DEN TÜKETİCİYE KENDİNE YETEN EKOSİSTEM

Zamarot 1890´ın açılışı ile 150 yeni istihdam yaratarak sağladıkları faydayı daha da büyüteceklerini dile getiren Şef Ebru Baybara Demir, "Toplumsal gönüllülük temelleriyle kurulan Topraktan Tabağa Kooperatifini 2018 yılından bu yana her gün büyüterek daha çok çiftçiye, ürüne ve istihdama ulaşmaya çalışıyoruz. Kooperatif bugün Mardin ve yakın bölgedeki 172 geleneksel çiftçinin ürününü işleyerek tüm Türkiye ulaştırıyor. Sorgül buğdayı başta olmak üzere yaptığımız çalışmalar geleneksel ve yerel üretimin gücünü bize gösterdi. Sürdürülebilir kalkınma için yerelin desteklenmesi, yerinde üretim, yerinde tüketim ve yerinde tüketime davet etmek gerekiyor. Zamarot 1890 ile gastronomide kooperatif modelini ortaya koyarak herkesi yereli yerinde tüketmeye davet ediyoruz. Bunu da Türkiye´nin ilk sıfır atık ve 6´ncı his restoranını Mardin´de açarak yapıyoruz. Diğer yandan Zamarot 1890´ın özel bir misyonu da oluştu. Zamarot 1890 özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde gastronomi konusunda uzmanlaşmak isteyen gençlerin kendilerini geliştirmeleri için bir okul olacak. İstanbul´da Ankara´da değil kendi yaşadığı bölgede gastronomi eğitimi alan öğrencilerin eğitim noktası olacak. Hem gelir elde edip hem eğitim alacakları bir yer haline gelecek" diye konuştu.