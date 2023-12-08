Mardin ve Diyarbakır´da İsrail protestosu MARDİNve Diyarbakır´da, aralarında Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

MARDİNve Diyarbakır´da, aralarında Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu gruplar, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İsrail´in, Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Mardin´de faaliyet yürüten 60´a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak İsrail'i protesto etti. Eyleme katılanlar, sık sık 'Mardin´den Gazze'ye direnişe bin selam´ sloganları attı. Dua ile sona eren basın açıklamasını platform sözcüsü Necmettin Başboğa okudu. Gazze´de 2 aydır okulların, pazar yerlerinin, camilerin, kiliselerin, hastanelerin, mülteci kampları ve sivil meskenlerin en ağır bombardımanla yerle bir edildiğini belirten Başboğa, bebeklerin, çocukların, kadınların, hastaların, yaşlılar ve sivil insanların hedef alınarak katledildiğini, Birleşmiş Milletler'in karar almadığını, Avrupa Birliği´nin de görmezlikten geldiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kulağını tıkadığını söyledi.

`BOYKOT, DAYANIŞMAYI YANSITAN ETKİLİ BİR DURUŞTUR´

Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesinde de aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, HÜDA PAR öncülüğünde cuma namazı çıkışında bir AVM´nin önünde toplandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, Filistin ve Türk bayrakları açıp, sık sık tekbirler getirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Hüseyin İnci, Gazze´dekilerin yanında olmanın dini ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Gazze ve oradaki kardeşlerimizin yanında olmak dini ve tarihi bir sorumluluktur. Müslümanlar olarak sorumluluklarımızdan biri de boykottur. İşgalci terör şebekesi İsrail mallarına yönelik boykot, Müslümanlar arasında dayanışmayı yansıtan etkili bir duruştur. Bu, Filistin halkının haklarına destek vermenin bir yolu olarak görülmelidir. Müslümanlar olarak yapacağımız boykot, Filistin halkının haklarına, özgürlüklerine ve kardeşlerimize olan bağlılığımızı ilan ettiğimiz anlamına gelmektedir" dedi.