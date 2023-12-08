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        Mardin Valisi Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:33
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        Mardin Valisi Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti.

        Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Akkoyun, düzensiz göçle etkin mücadele için ilk etapta İstanbul'da uygulaması başlayan Mobil Göç Noktalarının, İçişleri Bakanlığının talimatı ile 30 büyükşehire yayıldığını söyledi.

        Mardin'de bu yıl 322 düzensiz göçmen yakalandığını, bunlardan 283'ünün İl Göç Müdürlüğünce yapılan işlem sonrası sınır dışı edildiğini bildiren Akkoyun, "2023 yılı içerisinde geçici koruma kapsamında ilimizde ikamet eden 435 yabancının gönüllü geri dönüşleri kapsamında ülkelerine dönüşleri sağlanmıştır. Ayrıca 534 yabancının yeniden yerleştirilmeleri kapsamında diğer ülkelere çıkışları sağlanmıştır." dedi.

        Akkoyun, çalışmaları yürüten emniyet, jandarma ve göç idaresi personeline teşekkür etti.

        Ziyarette, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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