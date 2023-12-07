Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü 

        MARDİN'de,otomobilin çarptığı Şaha Karaboğa (58) adlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü 
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'de,otomobilin çarptığı Şaha Karaboğa (58) adlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, gözaltına alındı.

        Kaza, dün akşam, Kızıltepe ilçesi Ceylanpınar kara yolu kırsal Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Şaha Karaboğa'ya çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karaboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Karaboğa'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gözlüce Mahallesi'nde toprağa verildi. Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu
        Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu
        Mardin´de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü
        Mardin´de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü
        Nusaybin'de kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan kişi yakalandı
        Nusaybin'de kasten öldürme suçundan 11 yıldır aranan kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutu...
        Mardin'de kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutu...