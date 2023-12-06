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        Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu

        Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:41
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        Mardin'de sağanak ve sis etkili oldu
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        Mardin'de sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Mardin Valiliği, aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

        Açıklamada ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma gibi hayatı olumsuz etkileyebilecek muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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