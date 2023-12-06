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        Mardin´de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü

        MARDİN´deetkili olan yoğun siste görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşarken, tarihi yapılar da görünmez oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:45
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        Mardin´de yoğun sis; görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü
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        MARDİN´deetkili olan yoğun siste görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Siste sürücüler zor anlar yaşarken, tarihi yapılar da görünmez oldu. 

        Mardin´in merkez ilçesi Artuklu´yu öğleden sonra etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyarırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

        Tarihi yapıların görünmez olduğu kentte yürümekte bile zorlandığını belirten Harun Kılıç, "Mardin'de kış ayları sisli geçiyor. Bir yandan soğuk hava, diğer yandan sis çok zorluyor bizleri. Şu an sisten göz gözü görmüyor. Özellikle sürücülerin yayalara dikkat etmesi geriyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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