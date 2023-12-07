Mardin'de 80 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren merkez açıldı Mardin'de Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) hizmete girdi.

Mardin'de Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üzeri bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) hizmete girdi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan merkezde, görevliler ileri yaş grubunda görülen kronik hastalıkların takibi, unutkanlık, bunama, depresyon, beslenme bozuklukları, kırılganlık, çoklu ilaç kullanımı gibi rahatsızlıklara müdahale ediyor.

Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, her ay düzenli olarak 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek gerekirse tedavisini yapıyor. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar, randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evine götürülüyor.

Merkezde görevli Uzman Dr. Emre Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 80 yaş ve üstü hastaların sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını ve hayatlarını sürdürmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Pilot uygulama olarak bir kaç mahalleden oluşan bir bölgede başladıklarını kaydeden Arslan, "Yaşlı nüfusumuzun sağlıklarını daha iyi takip edebilmeyi ve daha iyi şartlarda tedavi sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Şu an kayıtlı 150'ye yakın hastamız bulunmaktadır." dedi.

Pratisyen Doktor Murat Ocak da bakanlığın uygun gördüğü sağlıklı yaşam birimi olarak öncelikle hastaları evde muayene ettiklerini belirtti.

Merkezden faydalanan Halise Karakaş (80) da merkezin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu anlatarak, "Hastaneye gidemiyorum, randevu alamıyorum. Şimdiki sistem çok iyi, çok memnun oldum. Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.