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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Sporlu futbolcularla bir araya geldi

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor tarafından düzenlenen programda kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:34
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Sporlu futbolcularla bir araya geldi
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 Spor tarafından düzenlenen programda kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

        Bir otelde düzenlenen programa Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Yönetim Kurulu üyeleri, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

        Vali Akkoyun, takımın yeni sezon hedefleri ile ilgili teknik heyet ve kulüp yönetimi ile görüştü, onlara ve futbolculara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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