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        Mardin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:17
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        Mardin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Nur Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 LAD 87 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada İ.S, Ç.Ç, E.T, Ş.K. ve Y.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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