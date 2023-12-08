Mardin'de üzerinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üzerinde toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde yaptığı aramada 422,36 gram toz esrar buldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.