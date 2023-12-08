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        Mardin'de üzerinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üzerinde toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:15
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        Mardin'de üzerinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üzerinde toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde yaptığı aramada 422,36 gram toz esrar buldu.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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