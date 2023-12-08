Mardin'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Mardin'detırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tırdaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.