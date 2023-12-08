Mardin'de 6 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Suriye sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin girdiğini tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, 6 düzensiz göçmeni ve onları batı illerine sevk etmeye çalışan 5 organizatörü yakaladı.
Organizatörler hakkında, Derik Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldı.
Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.
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