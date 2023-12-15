Kızıltepe Kaymakamı Şahin esnafı ziyaret etti

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ile İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu.

Esnafla sohbet eden Şahin, talep ve sorunları dinleyerek, gereken adımların atılacağını belirtti.

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