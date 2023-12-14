Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta Estel Kent Meydanı yenileme çalışmaları

        Mardin'in Midyat ilçesinde Ortaçarşı Mahallesi Estel Kent Meydanı Projesi ile ilgili toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta Estel Kent Meydanı yenileme çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’in Midyat ilçesinde Ortaçarşı Mahallesi Estel Kent Meydanı Projesi ile ilgili toplantı yapıldı.

        Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Bedestenci de bir sunum yaptı.

        Toplantıda daha sonra esnafın sorun ve talepleri dinlendi, proje hakkında bilgi verildi.

        Toplantının ardından açıklama yapan Bedestenci, ilçede Estel Kent Meydanı yenileme çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Bunun, deprem açısından riskli, sağlıksız yapılaşma olan bir yeri meydan olarak yenileme projesi olduğunu ifade eden Bedestenci, şunları kaydetti:

        "Bu alanı vatandaşlarımıza tekrar kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uygulama projeleri son aşamaya gelmiş durumda. Bunları bir an önce bitireceğiz. Bahar aylarında ihalesini gerçekleştirip, kazmayı vuracağız. En kısa sürede 1-1,5 yıl içerisinde onlara yeni yerlerini vererek ticaretlerini devam ettirmelerini sağlayacağız. Hem Midyat için hem iş yeri sahipleri için bir katma değer sağlanacak. Projemizde yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark var. Bu proje bu alanı turizm, ticaret ve ekonomik açıdan ihya edecek."

        Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları, proje koordinatörleri ve iş yeri sahipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı

        Benzer Haberler

        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan terörle mü...
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan terörle mü...
        Savur'da belediyenin altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
        Savur'da belediyenin altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
        Mardin'deki kazılarda 1500 yıllık Anadolu leoparı kemikleri bulundu
        Mardin'deki kazılarda 1500 yıllık Anadolu leoparı kemikleri bulundu
        Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü
        Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü
        Mardin 1969 Sporlu yetkililer basınla bir araya geldi
        Mardin 1969 Sporlu yetkililer basınla bir araya geldi
        Mardin'de Diyabet Sempozyumu düzenlendi
        Mardin'de Diyabet Sempozyumu düzenlendi