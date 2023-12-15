Mardin´de çöp evden 4 tabanca ve uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı
MARDİN´in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis çöp evle karşılaştı. Evde yapılan aramada 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 1´i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
MARDİN´in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis çöp evle karşılaştı. Evde yapılan aramada 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 1´i yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Midyat ilçesinde bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarıyla, adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Duvarlarına yazılar yazılan evde biriktirilmiş çöple karşılaşan polis ekipleri, yapılan aramada 4 tabanca, paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ve 3 fişek ele geçirdi. Olay ile ilgili A.U., S.D., M.A.B ile yabancı uyruklu İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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