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        Mardin'de büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:08
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        Mardin'de büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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        Mardin’in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurulan kamyonette Yayvan Tepe Mahallesi'nden çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T, U.G. ve M.K. tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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