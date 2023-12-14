Mardin'de büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurulan kamyonette Yayvan Tepe Mahallesi'nden çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T, U.G. ve M.K. tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

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