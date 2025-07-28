Marmaris'te denize giren kişi boğuldu
Marmaris'te serinlemek için denize giren 30 yaşındaki Orkun Ege Kavak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Marmara ilçesi Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.
İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.