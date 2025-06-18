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        Haberler Müzik Matteo Bocelli, İstanbul'da konser verdi

        Matteo Bocelli, İstanbul'da konser verdi

        Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'nin oğlu Matteo Bocelli, 'Summer Nights' turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 08:24
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        "Samimi bir his vermek istedim"
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        Klasik ve modern pop müziği bir araya getiren İtalyan tenor Matteo Bocelli, 'Summer Nights' turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi.

        Babası dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'den aldığı müzik eğitimi ve özgün tarzıyla dikkati çeken genç sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

        Konsere, 'For You' şarkısıyla başlayan Metteo Bocelli; 'Luccica', 'Dimmi', 'Solo', "Can't Help Falling Love", 'Besame Mucho', 'Quando Quando Quando', "Can't Take My Eyes Off You", 'Tempo', 'Honesty', 'Anime Imperfette', 'Chasing Stars', 'Perfect Symphony', 'If I Knew', 'Fall On Me', 'To Get To Love You' ve 'Caruso' adlı şarkılarından oluşan bir repertuvarı seslendirdi.

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        "ÇOK HEYECANLIYIM"

        Kendisini dinlemeye gelenleri, "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Matteo Bocelli; "İstanbul, nasılsınız? Bu benim burada ilk performansım. Çok heyecanlıyım. Umarım bu gece birlikte iyi zaman geçiririz" dedi.

        "SAMİMİ BİR HİS VERMEK İSTEDİM"

        İtalyanca ve İngilizce şarkılardan oluşan repertuvarına değinen sanatçı; "Bu tarzı seçtim. Çünkü Matteo'nun çocukluğunu oluşturan o müziğin bir karışımı olacak. Samimi bir his vermek istedim. Tahmin edebileceğiniz gibi operanın çok fazla olduğu bir ailede büyüdüm. Herkesin bildiği birçok klasik eserin yanı sıra Frank Sinatra ve Whitney Houston gibi inanılmaz sesler vardı" diye konuştu.

        Dinleyicilerin arasında da şarkı söyleyen ve dans eden Matteo Bocelli'ye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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        #Matteo Bocelli
        #istanbul
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