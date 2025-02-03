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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfetti _ Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfetti

        Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez, sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte geldiği İstanbul'u keşfe çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:59
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        Yeni yenge İstanbul'u keşfetti
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        Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.

        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler Haberi Görüntüle

        Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte gittiği Milano'dan sonra önceki gün İstanbul'a geldi. Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan hemen sonra evleneceği sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.

        China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı. Suarez, Tarihi Yarımada'ya giderek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı merkezli gezisi sırasında gördüklerinden bir hayli etkilendi.

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        China Suarez, Kapalıçarşı'da alışveriş yaparken en çok şekerleme ürünlerine ilgi gösterdi.

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        #China Suarez
        #Mauro Icardi
        #galatasaray
        #Ayasofya Camii
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