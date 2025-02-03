Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfetti
Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez, sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte geldiği İstanbul'u keşfe çıktı
Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.
Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte gittiği Milano'dan sonra önceki gün İstanbul'a geldi. Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan hemen sonra evleneceği sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.
China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı. Suarez, Tarihi Yarımada'ya giderek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı merkezli gezisi sırasında gördüklerinden bir hayli etkilendi.
China Suarez, Kapalıçarşı'da alışveriş yaparken en çok şekerleme ürünlerine ilgi gösterdi.