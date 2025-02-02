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        Haberler Magazin Mauro Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

        Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan hemen sonra sevgilisi China Suarez ile evlenecek. Icardi, Suarez'i takım arkadaşlarıyla tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:01
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        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
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        Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, bu süreçte özel hayatında oldukça çalkantılı günler geçirdi.

        Eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, model - oyuncu - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez'i Arjantin'de yaşayan ailesiyle tanıştırmıştı. Ardından Suarez ile birlikte birkaç günlük Milano tatilinin ardından İstanbul'a gelen Icardi, sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.

        Mauro Icardi'nin, China Suarez'i önce ailesiyle, ardında da takım arkadaşlarıyla tanıştırması ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Icardi'nin Wanda Nara ile boşandıktan hemen sonra Suarez ile evleneceği öğrenildi.

        Mauro Icardi, İstanbul'a döndükten sonra Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile antrenman sahasında bir süre sohbet etti.

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        #Mauro Icardi
        # China Suarez
        #galatasaray
        #Muslera
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