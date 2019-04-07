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Ankara'da yaşayan Nuran-Rıza Mertin çiftinin 2 çocuğundan üniversite öğrencisi olan Evrim Mertin (24),2017 yılında, evinde intihar etti. Olaydan sonra aile, çocuklarının son zamanlarda sürekli 'Mavi Balina' oyununu oynadığını, davranışlarının çok değiştiğini, intiharda bu oyunun etkili olduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında dava açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
"BUGÜN ANNENLE KONUŞMAYACAKSIN"
DHA'da yer alan habere göre ailenin avukatı Mehtap Demirhan, oyunun oynayanları yalnızlaştırıp, özgüvenini ortadan kaldırarak, değersiz hissettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Oyunun sonunda ölümle sonuçlandıran komutların bulunduğunu kaydeden Demirhan, "Mesela ilkinde, 'Bugün annenle hiç konuşmayacaksın'. Sonunda kendini jiletlemesi, korku filmi izlemesi, uçurumun kenarında oturup, aşağı bakması, tren raylarının üzerinde yürümesi. Yani komutlar gittikçe ağırlaşıyor ve en sonunda da ölümü kabullenmiş oluyor çocuk" diye konuştu.
Evrim Mertin 24 yaşında, üniversite öğrencisiydi.
"'TUVALETİNİ BİLE ODASINDA YAPMIŞ"
Avukat Demirhan, ailenin, Evrim Mertin'in son zamanlarındaki davranışlarını 'sınav stresi' ya da 'bunalım' olarak yorumladığını aktararak, "3 gün boyunca hiçbir şekilde odadan çıkmamış, tuvaletini bile odada belli su kaplarının içerisine yapmış. Kolunda izler var. Yine otopsi raporunda, vücudunda bacaklarının üzerinde balinamsı, jiletle çizilmiş şekiller var. Bunun haricinde bir dönem sürekli kusma hali. Sürekli bilgisayar başından kalkmama, geceleri, gecenin bir yarısı çok yüksek sesle korku filmi izleme. Bunlar tespit ettiğimiz davranışlar" dedi.
Mertin Ailesi'nin avukatı Mehtap Demirhan.
"BİLGİSAYAR HALEN İNCELEMEDE"
Demirhan, gencin intiharı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Şüpheliler hakkında, yani kimliği belirsiz şüpheliler hakkında, suç duyurusunda bulunduk. Bu oyunlar internet üzerinden olduğu için IP'lerden, yurt dışında da olsa ilgilileri ya da yerleri, adresleri tespit edilebiliyor. O ilgililer yabancı uyruklu da olsa yine bizim ülkemizde yargılanabiliyorlar. Bu yüzden de kimliği belirsiz kişiler hakkında şikâyetçi olduk" diye konuştu.
Savcılık soruşturmasının sürdüğünü dile getiren Demirhan, Mertin'in bilgisayarı üzerinde teknik inceleme yapıldığını belirterek, "Biz şu an bilgisayarın dökümünü bekliyoruz. Halen incelemede bilgisayar. Zaten bilgisayar dökümü geldiğinde her şeyin daha da ayrıntılı olarak ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.
"3 SAATTEN FAZLA OYUN OYNATMASINLAR"
Avukat Mehtap Demirhan, çocukları ve gençleri 'Mavi Balina' oyunundan korumada en büyük görevin ailelere düştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: "Aileler 3 saatten fazla hiçbir oyunu çocuklarına oynatmasın. Bunun haricinde bu 3 saat boyunca oynadıkları oyun ile ilgili bilgi alsınlar. 'Başka oyun reklamları veriyor mu? Başka oyunlara yönlendirmeler var mı? Görüşmeler yapıyorlar mı? Tanışma, arkadaşlıklar kuruyorlar mı oyunlar içerisinde?' Bunları tespit etsinler. Çocuklarını yalnızlaştırmasınlar, değersizleştirmesinler, özgüvenini kaybetmesine izin vermesinler. Ne olursa olsun, çocukları ne yanlış yaparlarsa yapsın yanlarında olduklarını çocuklarına hissettirsinler."
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