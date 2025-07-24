MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i yayımladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü yaklaşık bir yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan ve 196 ülkenin eğitim sistemlerine dair detaylı bilgiler ile belge örneklerini bir araya getiren 'Denklik Kılavuzu 2025', hem basılı hem de dijital ortamda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlandı.

"DÜNYADA BU ALANDA YAYIMLANAN İLK VE TEK ÖRNEK"

Dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla hazırlanan bu kılavuz, zengin içeriğiyle dünyada bu alanda yayımlanan ilk ve tek örnek olma özelliğini taşıyor. Kılavuz, denklik işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu işlemleri kolaylaştırmak, görevli personelle ilgili kuruluşlara, eğitim sistemleri ve belge örnekleri hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmak ve bunları tek bir kaynakta toplamak amacı taşıyor. Çalışmanın farklı eğitim sistemlerinin yapısı, öğrenim belgeleri, diploma türleri, ders süreleri ve öğrenim kademeleri gibi konularda sunduğu açıklayıcı içeriklerle denklik işlemlerine yönelik temel standartların oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca kılavuz ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil ederek, Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri ve eğitim politikalarıyla uyumlu, stratejik bir kazanım olma ve ülkeler arası eğitim iş birliklerini güçlendirme potansiyeli taşıyor.