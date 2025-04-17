MEB ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem sınav tarihi

MEB İKİNCİ DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Ortak sınavlar kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem 1. ortak sınavlar Mart ayının son günlerinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

MEB ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARINI PAYLAŞTI

Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.