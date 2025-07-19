Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Geçmişte kanser tedavisi gören ve tutuklandıktan sonra da lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık’ın tahliye beklentisine ilişkin açıklamalar da peşi sıra yapılıyor.

Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında konuşan Fatih Belediyesi’nin AK Partili belediye başkanı Mehmet Ergün Turan da bu talebini dile getiren isimlerden oldu. Turan, şöyle konuşmuştu:

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“BU İNSANİ BİR DİLEKTİR. MÜMKÜNSE EV HAPSİ..."

“Ben umudumu söyleyeyim. Bu insani bir dilektir. Başta mesela Mehmet Murat Çalık arkadaşımızın, başkanımızın hastalığı var. Suçludur, masumdur… Ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Ama bakın yargı bir şey yapıyor.

Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır. Ve yine bir umudumu söyleyeyim. Bu da insani bir umuttur. Çünkü bu ailelerin onlarca çocuğu, genci, eşi var. Benim umudum, umudum bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır.