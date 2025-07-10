Mehmet Okur ile oğlu Yiğit Okur'un tavla mücadelesi Bir dönem NBA'de oynayan emekli basketbolcu Mehmet Okur, oğlu Yiğit Okur ile Çeşme'de tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen baba - oğul, tavla oynadı

Habertürk Giriş: 10.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:23 facebook

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