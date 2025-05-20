Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Suruç ilçesi Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sümer (43), evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'daki habere göre Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

POLİS, ZANLILARI ARIYOR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.