Saçlarını açık bırakan ve büyük bir güneş gözlüğü takan Melanie Griffith, bu kez 2018’de olduğu gibi yüzündeki izi kapatmaya gerek görmedi.

Bir ameliyattan kalan dikiş izine benzeyen yara izi yeni yeni iyileşiyor gibi görünüyordu. Griffith, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak 11 Ocak’ta çekilen fotoğraflarında bu iz olmadığı için ortaya çıkan bu yaranın yeni olduğu söylendi. Yıldızın ne tür bir operasyon geçirdiği bilinmiyor ancak hayranları cilt kanserinin yeniden ortaya çıkmış olmasından endişelendi.