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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu

Melanie Griffith, 2018'de cilt kanseri olduğunu açıklamıştı. Gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenen Griffith, yüzündeki yeni yara iziyle hayranlarını endişelendirdi

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  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Melanie Griffith, 2018'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cilt kanserine yakalandığını bir süredir tedavi gördüğünü açıklamıştı.
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    "YÜZÜMDEKİ KANSERLİ DOKULAR ALINDI"

    Hastalığı yenen Griffith, burnundaki yara ve onu kapatan yara bandının da kanser tedavisinin son aşamasından kaynaklandığını belirtmişti. 

    Griffith, “Yüzümden kanserli dokular alındı ve bunların üzeri kapatıldı. Eğer çok fazla güneşleniyorsanız, güneşe çok maruz kalıyorsanız dikkat edin ve mutlaka doktora gidin” demişti.
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    KANSERİ YENMİŞTİ AMA BU YENİ YARA İZİ KORKUTTU

    Kaliforniya'da görüntülenen Melanie Griffith, hayranlarını endişelendirdi. Oyuncunun otomobil kullanırken paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarda yüzündeki büyük bir yara izi göze çarptı. 
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    Saçlarını açık bırakan ve büyük bir güneş gözlüğü takan Melanie Griffith, bu kez 2018’de olduğu gibi yüzündeki izi kapatmaya gerek görmedi. 

    Bir ameliyattan kalan dikiş izine benzeyen yara izi yeni yeni iyileşiyor gibi görünüyordu. Griffith, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Ancak 11 Ocak’ta çekilen fotoğraflarında bu iz olmadığı için ortaya çıkan bu yaranın yeni olduğu söylendi. Yıldızın ne tür bir operasyon geçirdiği bilinmiyor ancak hayranları cilt kanserinin yeniden ortaya çıkmış olmasından endişelendi.
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    YÜZÜNÜ ASLAN PARÇALAMIŞTI

    Öte yandan Melanie Griffith, 1981 yapımı Roar adlı filmi çekerken, bir aslanın saldırısına uğramış, parçalanan yüzü nedeniyle yüzüne 100’den fazla dikiş atılmıştı. Yıldız oyuncu ilerleyen yıllarda bu korkunç kaza yüzünden sayısız rekonstrüktif ameliyat da geçirmek zorunda kalmıştı. Griffith, yıllar boyunca yüzünün görünüşü yüzünden internette sıklıkla nefret söylemine maruz kaldığını anlatmıştı. “Çoğu insan bana berbat göründüğümü söylüyor. Aldığım tweet'ler gerçekten kötü” diyen Melanie Griffith, bir noktadan sonra bu düşüncesizce davranışları görmezden gelmeyi ve hayatına devam etmeyi öğrendiğini ifade etmişti.
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

    1988 yapımı 'Çalışan Kız' (Working Girl) filmiyle Oscar Ödülü'ne aday gösterilen Melanie Griffith, ilk evliliğini Don Johnson ile 1976'da gerçekleştirmiş ancak bir yıl sona boşanmıştı.
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    Griffith, daha sonra 1981'de Steven Bauer ile nikâh masasına oturmuştu. 1989'da boşanan ikilinin Alexander adında bir oğlu bulunuyor. 
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    Melanie Griffith, ayrılığın ardında Don Johnson ile yeniden evlenmişti. Kızları Dakota'yı kucaklarına alan ikili, birlikteliklerine bir şans daha tanımalarına rağmen 1996'da yollarını ayırmıştı. 
  • Melanie Griffith'in yüzündeki yara izi hayranlarını korkuttu - Magazin haberleri

    Griffith, aynı yıl Antonio Banderas ile evlenmişti. Stella Banderas adında bir kızı dünyaya gelen ikili, 2015'te ayrılmıştı. 

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News, Mega, Reuters

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