Ekonomidem birçok kalemi etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını belirlemek için bugün bir araya geliyor. Geçtiğimiz toplantıda politika faizi %12'ye inerken kararın ardından dolar kuru 18,36 rekorunun üzerine çıktı. Piyasaları yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz indirimi sürer mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...