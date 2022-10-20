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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimi sürecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın ardından Ekim ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 12 seviyesine çekilen faizlerin 100 baz puan düşürüleceği tahmin edilirken dolar kurunun da yükselişe geçmesi bekleniyor. İşte, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı tarihi ve saati...

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  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    Ekonomidem birçok kalemi etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını belirlemek için bugün bir araya geliyor. Geçtiğimiz toplantıda politika faizi %12'ye inerken kararın ardından dolar kuru 18,36 rekorunun üzerine çıktı. Piyasaları yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faiz indirimi sürer mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...
  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.
  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur. 
  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir.
  • Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz indirimi sürecek mi? 2022 Ekim TCMB faiz kararı tarihi ve saati

    MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

    20 Ekim 2022

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