Ekonomi piyasasını yakından ilgilendiren Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB geçtiğimiz ay politika faizini %14 seviyesinde sabit tutmuştu. PPK toplantısına kısa bir süre kala “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihi hakkında merak edilenler...