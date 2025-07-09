Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS 1 tercihlerini bekliyor. Merkezi atamalar KPSS puanları ve kılavuzu dahilinde şekil alacak. Memur adayları puanlarına göre tercih listesini yapacak. Peki Merkezi atama ne zaman? 2025 KPSS/1 tercih/yerleştirme kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM tarafından KPSS merkezi atama takvimi yayınlandı. Kılavuz, başvuru sürecinden kısa süre önce ÖSYM’nin resmi sitesinde erişime açılacak.
MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Tercih Kılavuzu Henüz Yayınlanmadı. KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sürecinde kullanılacak olan tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuru tarihinden birkaç gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığında sayfamızda yer alacak.