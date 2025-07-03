Mersin Büyükşehir'den "Leklek" fasulyesine üretim desteği
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel tarım değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle önemli bir projeye daha hayata geçiriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında, Gülnar ilçesinde üretimi yapılan, bölgeye özgü ve yok olma riski taşıyan "Leklek" fasulyesinin üretimi destekleniyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Atalık Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması" projesi kapsamında, Gülnar İlçesi Şeyhömer Mahallesi'nde üretim yapan 15 çiftçiye tohum desteği sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi, proje ile yerel çeşitlerin korunması, üretim miktarının artırılması ve bu özel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Aynı zamanda kültürel mirası koruma amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilk Leklek fasulyesi tohumunun dağıtımı da gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde destek alan üreticilerden Resul Kurar’ın tarlasında gerçekleştirilen ekimle sezona ilk adım atıldı.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, projenin bölgeye sunacağı katkıya değinerek, "Büyükşehir olarak, 'Atalık tohumların yerinde korunması ve pazarlanması' projesi ile Gülnar ilçesi Şeyhömer Mahallesi’nde hali hazırda üretimi yapılan ve bölgeye özgü Leklek fasulyelerinin hem yerinde üretiminin artırılması, hem de gelecek nesillere aktarılması için bu projemizi hayata geçirdik" dedi.
1 dekar alana kişi başı 10 kilogram olmak üzere, toplamda 150 kilogram dağıtım gerçekleştirildiğini söyleyen Kutlu, "Proje ile biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, sürdürülebilir olmasını sağlamaktayız. 2020 yılından bu yana atalık tohumların yerinde korunması, artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için projelerimiz sürüyor. İlk olarak buğday ile başlayıp, 2023 yılında nohut, 2025 yılında ise Leklek fasulyesi projesi ile yolumuza devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.
Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar, Leklek fasulyesinin atalarından kalma bir ürün olduğunu ve korunmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Leklek fasulyesi, bizim dedelerimizden kalma bir ürün. Ekonomik şartlarımız el vermiyordu, alamıyorduk. Büyükşehir'in desteği sayesinde topraklarımızda daha fazla üretim yapmaya başladık. Bu fasulye sadece bizim mahallemizde üretiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Üretici Halim Beyaz, proje sayesinde üreticilerin pazara açılmasının artık daha kolay olduğunu ve üretim maliyetine büyük katkı sunduğuna dikkat çekerek, "Vahap Başkan’ın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Bize ekonomik olarak büyük bir katkı sağlandı. Vatandaş daha çok ekecek, üretim daha fazla olacak. Tohumlar yok olma bahanesiyle gidiyordu. Büyükşehir’in sayesinde çoğaltıyoruz ve bu tohumları tanıtıyoruz" diye konuştu.
Destek sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını ifade eden bir başka üretici Fatma Dursun, "Büyükşehir sayesinde topraklarımızı değerlendiriyoruz. Leklek fasulyesinin tanıtımında çok yardımcı oluyorlar. Bu tarla benim değil, ama ben Leklek'i veriyorum buraya sonra da satıyorum. Büyükşehir'in verdiği destek sayesinde, ben de evimin ekonomisine katkı sağlıyorum" ifadelerini kullandı.