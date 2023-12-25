Hatayspor - Beşiktaş: 1-2

STAT: Mersin

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Rivas (Dk. 80 Ghoulam), Massanga (Dk.31 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 68 Abid), Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz ( Dk. 68 Hodzic), Dadashov

BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Amartey, Amir, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Semih (Dk. 81 Cenk Tosun), Muleka

GOLLER: Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)- Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53 Colley (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Rivas (Hatayspor)- Amartey (Beşiktaş)

Süper Lig'in 18´inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini 38'inci dakikada Semih Kılıçsoy ve 53'üncü dakikada Colley atarken Hatayspor'un tek golünü 80'inci dakikada Hodzic kaydetti.

1´inci dakikada Onur Bulut´un pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka´nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

2´nci dakikada Salih Uçan´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muleka´nın şutunu Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı

13´üncü dakikada Masuaku´nun soldan ortasına iyi yükselen Muleka´nın kafasında Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21´inci dakikada Ömer Faruk Beyaz´ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg´in vuruşunda top önce rakip oyuncunun ayağına ardından direğe çarpıp kornere çıktı.

34´üncü dakikada Hatayspor ceza alanında yaşanan karambolda topu önünde bulan Salih Uçan´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.

38´inci dakikada Amir´in rakip ceza alanında gönderdiği topta araya giren Semih Kılıçsoy´un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş´ın 1-0 üstülüğü ile sona erdi.

53´üncü dakikada Mert Günok´un uzun topunda ceza alanında topla buluşan Rashica´nın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

53´üncü dakikada Amir´in kullandığı kornerde iyi yükselen Colley´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

80´inci dakikada Amartey´in ters vuruşunda rakip ceza alanında topla buluşan Hodzic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

86´ncı dakikada kornerden gelen topla ceza alanında buluşan Tayfur Bingöl´ün vuruşunda Erce topu kornere çeldi.

90+5´inci dakikada Ghoulam´ın kullandığı serbest vuruşta köşeye iyi uzanan Mert Günok topu kornere çeldi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor ve Beşiktaş maç öncesinde şehitleri andıkları tişörtlerle ısındı. İki takım sahaya ise `Şehitler ölmez vatan bölünmez´ pankartı ile çıktı.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-12-25 22:18:30