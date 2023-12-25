Hatayspor - Beşiktaş: 1-2
STAT: Mersin
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta
HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Rivas (Dk. 80 Ghoulam), Massanga (Dk.31 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 68 Abid), Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz ( Dk. 68 Hodzic), Dadashov
BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Amartey, Amir, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Semih (Dk. 81 Cenk Tosun), Muleka
GOLLER: Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)- Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53 Colley (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Rivas (Hatayspor)- Amartey (Beşiktaş)
Süper Lig'in 18´inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini 38'inci dakikada Semih Kılıçsoy ve 53'üncü dakikada Colley atarken Hatayspor'un tek golünü 80'inci dakikada Hodzic kaydetti.
1´inci dakikada Onur Bulut´un pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka´nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
2´nci dakikada Salih Uçan´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muleka´nın şutunu Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı
13´üncü dakikada Masuaku´nun soldan ortasına iyi yükselen Muleka´nın kafasında Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.
21´inci dakikada Ömer Faruk Beyaz´ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg´in vuruşunda top önce rakip oyuncunun ayağına ardından direğe çarpıp kornere çıktı.
34´üncü dakikada Hatayspor ceza alanında yaşanan karambolda topu önünde bulan Salih Uçan´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal oldu.
38´inci dakikada Amir´in rakip ceza alanında gönderdiği topta araya giren Semih Kılıçsoy´un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş´ın 1-0 üstülüğü ile sona erdi.
53´üncü dakikada Mert Günok´un uzun topunda ceza alanında topla buluşan Rashica´nın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
53´üncü dakikada Amir´in kullandığı kornerde iyi yükselen Colley´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.
80´inci dakikada Amartey´in ters vuruşunda rakip ceza alanında topla buluşan Hodzic´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
86´ncı dakikada kornerden gelen topla ceza alanında buluşan Tayfur Bingöl´ün vuruşunda Erce topu kornere çeldi.
90+5´inci dakikada Ghoulam´ın kullandığı serbest vuruşta köşeye iyi uzanan Mert Günok topu kornere çeldi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Hatayspor ve Beşiktaş maç öncesinde şehitleri andıkları tişörtlerle ısındı. İki takım sahaya ise `Şehitler ölmez vatan bölünmez´ pankartı ile çıktı.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-12-25 22:18:30
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.