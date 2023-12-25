Stat:Mersin

Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Strandberg, Dadashov

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 38 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

MERSİN

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