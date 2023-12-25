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        Silifke'de "Arife Karcıoğlu ve Çilek" paneli düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde, coğrafi işaret tescilli çileğin öneminin anlatıldığı "Arife Karcıoğlu ve Çilek" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:35
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        Silifke'de "Arife Karcıoğlu ve Çilek" paneli düzenlendi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, coğrafi işaret tescilli çileğin öneminin anlatıldığı "Arife Karcıoğlu ve Çilek" paneli gerçekleştirildi.

        29 Ekim Kadınlar Derneği Silifke Şubesince, Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün üstlendi.

        Panele, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Silifke Çilek Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Ahmet Özmen, Silifke Sebze ve Meyve Hal Derneği Başkanı ​​​​​​​İbrahim Kaynar ve Silifke Gazi Çiftliği sorumlu yönetici Hatice Okur Dönüm konuşmacı olarak katıldı.

        Programda, 1970'li yıllarda Arife Karcıoğlu tarafından ilk olarak deneme amaçlı ekilen fidelerle üretim yolculuğu başlayan çileğin önemi anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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