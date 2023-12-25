Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar

Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar

Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar Bir zamanlar davul çalmayı seven bir çocuk vardı. Annesi ve babası sık sık ona çalma deseler de en fenası çocuğun teyzesiydi. Davul'un şehrine hiç dayanamıyordu

Yaşadıkları yerden az uzakta pek çok meyvenin yetiştiği bir bahçe vardı. Ama kimse oraya gitmiyordu. Çünkü yakındaki bir mağarada garip bir hayvanın yaşadığı söyleniyordu.

Bir gün çocuğun teyzesi ufaklığın çaldığı davul yüzünden deliye dönüp biraz meyve toplaması için çocuğu meyve bahçesine gönderdi.

Çocuk gitmek istemedi. Ama teyzesi ısrar etti. Bahçeye ulaştığında meyveleri toplamaya başladı. Birden korkunç bir ses duydu ve üzerine gelen canavarı gördü.

Çocuk çok korkmuştu. Ama aniden aklına bir fikir geldi. Ve beraberinde getirdiği davulu çıkarıp çalmaya başladı. Canavar hemen durdu.

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Çocuğa baktı ve hayret edilecek şey dans etmeye başladı. Gün boyunca çocuk davul çaldı, canavarda dans etti.

Sonunda güneş batmak üzereyken canavar mağarasına döndü. Çocuk da fırsat bu fırsat ya kaçıp evine gitti. Evde teyzesi meyve getirmedi diye çocuğa çok öfkelendi.

Çocuk ona durumu anlatmaya çalıştı ama teyzesi ona inanmadı. Yine de annesiyle babası ona inandılar. Ve meyve bahçesine gidip bakmaya razı oldular.

Böylece ertesi gün olup biteni kendi gözleriyle görmek için yola çıktılar. Oraya vardıklarında çocuğun davulu da beraberinde getirdiğini fark etti teyzesi.

"Buraya meyve toplamak için geldin." diye kızdı ve davulu alıp onun ulaşamayacağı bir ağaca astı. Çok geçmeden garip yaratık meydana çıktı. Bir lokmada teyzeyi ardından da anne babayı yuttu. Ama bu arada çocuk yukarı sıçrayarak davulunu astığı yerden almayı başarmıştı.

Hemen çalmaya başladı.

Canavar da hemen ayak uydurarak dans etmeye başladı. Önceki sefer olduğu gibi çocuk can havliyle çalıyordu. Hatta o kadar hızlı çaldı ki bir süre sonra canavar annesini ve babasını kustu.

Bunun üzerine çocuk çalmayı yavaşlattı. "Hadi" dedi babası. Çalmaya devam et. Devam et ki teyzeni de bıraksın. "Bunu yapmak zorunda mıyım?" dedi çocuk.

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"Evet" dedi babası. "Yapmak zorundasın." Çocuk istemeye istemeye kabul etti. Teyze de dışarı çıktı. Karanlık basıp canavar gidince evlerine döndüler.

Teyze hiç konuşmadı fakat ertesi sabah çocuğa davulunu o getirdi. Çocuk çok mutlu oldu.

Gökten üç elma düştü. Biri bu masalın başına, biri bu masallı dinleyenin başına, biri de bu masalı seslendirenin başına hoşça kalın.