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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov

        Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)

        Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley (Beşiktaş), Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Rivas (Hatayspor), Dk. 57 Amartey (Beşiktaş)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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