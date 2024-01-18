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        Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı

        MERSİN'de, Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan narenciye yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:40
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        Narenciye yüklü TIR, otoyolda alev alev yandı
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        MERSİN'de, Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan narenciye yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

        Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan mevkisinde, H.A.'nın kullandığı 33 AL 590 plakalı narenciye yüklü TIR'ın yakıt tankında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden H.A., TIR'ı güvenlik şeridinde park ettikten sonra jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, ulaşımı trafiğe kapattı. Dorseyi saran alevler nedeniyle kilolarca narenciye yola döküldü. İtfaiye ekipleri kısa sürede TIR'daki yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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