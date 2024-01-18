Mersin'de narenciye yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.

H.A. idaresindeki 33 AL 590 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Çamalan mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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