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        Mersin'de narenciye yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:09
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        Mersin'de narenciye yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.

        H.A. idaresindeki 33 AL 590 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Çamalan mevkisinde alev aldı.

        Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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