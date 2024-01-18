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        Mersin'de 10 kilo 792 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:40
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        Mersin'de 10 kilo 792 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramalarda, 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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