Mersin'de 10 kilo 792 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramalarda, 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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