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        Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, kütüphanede öğrencilerle buluştu

        Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 01:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24
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        Mersin Üniversitesi Rektörü Yaşar, kütüphanede öğrencilerle buluştu
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        Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle buluşan Yaşar, öğrencilere simit ve çay ikramında bulundu.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yaşar, talepleri dinledi.

        Yaşar, gazetecilere, öğrencilerin başarısını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Öğrencilerle taleplerini dinlemek için buluştuklarını Yaşar, "Belli saatlerde simit ve çay ikramımız oluyor. Yakın zamanda da çorba ikramına başlayacağız. Öğrencilerimizin sorunlarını dinlemek, taleplerini almak için buradayız. Bugün de gördük öğrencilerimiz çok mutlu. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırıcı maddi ve manevi destekler ile onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Kütüphanenin kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Yaşar, "Kütüphanemizin kapasitesi 500 kişi civarında. Bunu 700 kişi civarında artırmak için uğraşıyoruz. Yeni kütüphane binamızın olması için gerekli araştırmaları ve çabayı gösteriyoruz. Yakın zamanda da adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

        Fen Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Hulde Belen de "Üniversite ve rektörümüzden memnunuz. Çok ilgili bir rektör. Kütüphanemizin sınav haftalarında 24 saat açık olması bizim için avantaj. Sabahlayabiliyoruz. Burası 2. evimiz gibi." dedi.

        Düzenli olarak kütüphaneyi kullandığın belirten Fen Fakültesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ali Öksel ise sunulan hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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