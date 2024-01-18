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        Mersin'de trafikte kuralları ihlal eden 1421 sürücüye para cezası kesildi

        Mersin'de polisin denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 1421 araç sürücüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:38
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        Mersin'de trafikte kuralları ihlal eden 1421 sürücüye para cezası kesildi
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        Mersin'de polisin denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 1421 araç sürücüne para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 40 günde kent genelinde denetim yaptı.

        Uygulama kapsamında 17 bin 52 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 1421 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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