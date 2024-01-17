ÇBK Mersin- Virtus Bologna: 64-61

SALON:Servet Tazegül

HAKEMLER: Igor Mitrovski, Haris Bijedic, Sinisa Prpa

ÇBK MERSİN: Epoupa 2, Holingsvorth 11, Mabrey 19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

VİRTUS BOLOGNA: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 36-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-47

BEŞ FAUL ALAN: Peters (Virtus Segafredo Bologna)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12'nci hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 64-61 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2024-01-17 22:35:20

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