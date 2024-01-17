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        ÇBK Mersin- Virtus Bologna: 64-61

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:40
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        ÇBK Mersin- Virtus Bologna: 64-61
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Igor Mitrovski, Haris Bijedic, Sinisa Prpa

        ÇBK MERSİN: Epoupa 2, Holingsvorth 11, Mabrey 19, Williams 14, Melis Gülcan, Cornelius 3, Sinem Ataş 5, Meltem Avcı, Kiss 5, Asena Yalçın 5, Derin Yaya

        VİRTUS BOLOGNA: Andre, Pasa 10, Rupert 16, Zandalasini 2, Barberis 5, Peters, Consolini, Cox 12, Orsili 6, Peters 10

        1'İNCİ PERİYOT: 23-19

        DEVRE:  36-32

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-47

        BEŞ FAUL ALAN: Peters (Virtus Segafredo Bologna)

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12'nci hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 64-61 mağlup etti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-17 22:35:20

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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