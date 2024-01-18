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        Mersin'de, aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu T.Ş. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:55
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        Mersin'de, aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu T.Ş. yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat büroları amirliklerinin ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu T.Ş.'nin ilçedeki bir adreste saklandığını tespit etti. T.Ş., adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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