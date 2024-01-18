Mersin'de, aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu T.Ş. yakalandı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu T.Ş. yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat büroları amirliklerinin ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu T.Ş.'nin ilçedeki bir adreste saklandığını tespit etti. T.Ş., adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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