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        'Uyuşturucu ticareti'nden aranan şüpheli, esrar taşırken yakalandı

        MERSİN'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.M., otogarda, bavullarında 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:15
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        'Uyuşturucu ticareti'nden aranan şüpheli, esrar taşırken yakalandı
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        MERSİN'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.M., otogarda, bavullarında 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden otobüs ile kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, otogarda önlem aldı. Kimliği tespit edilen yolcu konumundaki R.M., otobüsle otogara geldiği sırada yakalandı. R.M.'nin bavullarında yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. R.M.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 18 yıl 2 ay cezayla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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