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        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:29
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        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında 15 zanlının yurt dışından gümrük kaçağı telefon getirip iş yerlerinde sattıkları belirlendi.

        Günün erken saatlerinde dron ve özel harekat destekli düzenlenen operasyona 170 polis katıldı.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların kullandığı telefonlara el konuldu.

        Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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